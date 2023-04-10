Bulanık'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

İlçe meydanındaki tören, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan törenin ardından Akçan, makamında tebrikleri kabul etti.

Akçan, güvenliğin sağlanması ve halkın huzur içinde yaşaması için gece gündüz görev başında olduklarını belirtti.

Törene, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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