Muşlu gönüllüler, evlerde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

MUŞ (AA) - Muş'ta gönüllüler, annelerinin ve hayırseverlerin evlerinde pişirdikleri yemekleri, ramazan boyunca iftar vakti öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Muş Beşir Derneği'nin "Bir kap bir kalp" projesi kapsamında gönüllüler ve hayırseverler, ramazan boyunca 25 ihtiyaç sahibi ailenin iftar sofrasında sıcak yemek olması için çaba gösteriyor.

Dernek bünyesindeki 50 gönüllü, evlerde pişirilen yemekleri sefer taslarıyla toplayıp, daha önceden belirledikleri ihtiyaç sahiplerinin kapılarına götürüyor.

Beşir Derneği Doğu Anadolu Bölge Müdürü Muhammed Ali Özden, AA muhabirine, rahmet ve bereket ayı ramazanı dolu dolu yaşadıklarını söyledi.

"Bir kap bir kalp" projesiyle evlerde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşmayı amaçladıklarını belirten Özden, "Buradaki önemli husus, hazır yemek şirketinden değil de kendimiz için hazırladığımız iftar yemeğinin bir kısmını ihtiyaç sahibi aileyle paylaşmaktır. Gönüllü ve bağışçıların günlük yaptıkları yemekleri 25 aileye ulaştırıyoruz. Gönüllü ekiplerle sahada bu faaliyeti yürütmekteyiz. Projeye ilk defa dahil olan bağışçılar, bu işin muhabbetini aldıktan sonra defalarca bizimle irtibat kurup ramazanda bu faaliyeti yeniden yapmak istediklerini beyan ediyor."

- "Bunu yapmak bize mutluluk ve huzur veriyor"

Gönüllülerden Ramazan Öğüt ise bağışçı ailelerin kendileri için pişirdiği yemeklerinin bir kısmını alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında gönüllü olarak görev yaptığını ifade etti.

Öğüt, "Annelerimizin pişirdiği sıcak yemekleri götürüp ihtiyaç sahiplerine verdiğimizde, güzel tepkiler ve hayır dualarını alıyoruz. Bu noktada olumlu dönüşler oluyor." dedi.

Gönüllü Cihat Şahin ise "Evlerde pişirilen yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Bunu yapmak bize mutluluk ve huzur veriyor." ifadesini kullandı.

Hayırsever Öner Türk de projeye katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ramazan boyunca bir aileye her gün yemek göndermek istedim. Yemekleri eşim yapıyor. Gönüllüler sefer taslarını bize getiriyor. Kendimiz için yaptığımız yemekleri, ihtiyaç sahibi aileler için sefer taslarına doldurarak Beşir Derneği gönüllülerine teslim ediyoruz. Projeyi duyduktan sonra ben de dahil oldum. Bazen yemekleri kendimiz götürüp ailelere teslim ediyoruz. Çok güzel bir çalışma. Devam etmesi gerektiğini düşünüyorum."

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