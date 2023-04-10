AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

MUŞ (AA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, 178 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatın, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, milletinin hizmetinde çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini belirtti.

Mesai mefhumu tanımadan, kadirşinaslık ve merhamet duygusuyla çalışan polislerin üzerine aldığı sorumluluğun ağırlığının, milletin dualarıyla hafiflediğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, ilimiz genelinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını ve Türk Polis Teşkilatı'mızın 178. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, huzurun bozulmaması için mesai kavramı gözetmeksizin çalışan polisimize desteklerinden dolayı değerli Muş halkımıza teşekkür ediyorum. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizden hayatta olanlara sağlık ve uzun ömürler diliyorum. İlimiz ve ülkemiz genelindeki tüm polislerimize selam ve sevgilerimle başarı dileklerimi sunuyorum."

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