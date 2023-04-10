Muş Belediye Başkanı Asya, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan emniyet teşkilatının haftasını kutladı.

Emniyet teşkilatının kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi birçok önemli görevi yerine getirdiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Halkın huzurunu hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife eden, gücünü milletten ve kanunlardan alan polislerimiz gerektiğinde canını hiçe saymaktadır. Bu fedakarlığı gösteren emniyet mensuplarımızın, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Emniyet teşkilatımızın 178'inci kuruluş yıl dönümünde şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

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