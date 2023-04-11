Bulanık'ta polislere yönelik iftar programı düzenlendi

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MUŞ(AA) - Bulanık Güvenlik Hizmetleri Geliştirme Derneğince, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislere yönelik iftar programı düzenlendi.

Merkez camisinde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından Vali Selahattin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda verilen iftarda güvenlik güçleri bir araya geldi.

İftara katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, emniyet mensuplarının gününü kutladı, programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı İzzettin Yılmaz da her yıl geleneksel hale getirdikleri programı bu yıl da icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Kaymakam Ocak'ın eşi Şeyma Ocak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Akçan, Garnizon Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve şube Müdürü Tekin Erdoğan, Terörle Mücadele Vazife Kahramanları Şehit Ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Öndül, güvenlik güçleri ve aileleri katıldı.





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