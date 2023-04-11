Bulanık Kaymakamı Ocak, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamlığınca, şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

İlçe merkezindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Ocak, "Şehit aileleri, şehit yakınları ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlerle zaman zaman beraber olmak, bizleri onurlandırıyor. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa ya da gereksinim duyarsanız kapımız sizlere ve herkese sonuna kadar açık." dedi.

Programa Garnizon Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Murat Akça, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.