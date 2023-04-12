Muş'ta çiftçilere tohum desteği verildi

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MUŞ (AA) - Muş'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere nohut, yonca ve ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında çiftçilere destek olduklarını söyledi.



Tohumları çiftçilere dağıtarak ekim alanlarını genişleteceklerini belirten Gün, şöyle konuştu:



"DAP İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan yonca tohumu projemiz 6,5 milyon bütçeye sahip. Bunun da yüzde 50'si çiftçi katkısı ile sağlanacak. İlimiz hayvancılık alanında iyi bir yere sahip. Kaba yem konusunda yonca ekiminde şu an ülkede dördüncü sırada yer almaktayız."

Tarım alanında dört proje hazırladıklarını belirten Gün, "İl müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 4 proje ile ilimize 24 bin 100 dekarlık alanda baklagil, ayçiçeği ve yonca ekimi yapılmış olacak. Bu projelerle ekonomiye katkı sağlanacağı gibi atıl durumdaki araziler de değerlendirilmiş olacak." diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Salih Alkaş ise 100 dönümlük yağlık ayçiçeği ve 15 dönümlük yonca tohumu aldığını söyledi.

Köylerinde ilk kez yağlık ayçiçeği ekimi geçekleştirileceğini belirten Alkaş, "Bu çok iyi bir proje. Çok memnun olduk. Çiftçiler olarak çalışacağız, ekeceğiz. Ekipman desteğine ihtiyacımız var." dedi.









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