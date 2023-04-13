Muş, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

AA

Muş, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

MUŞ (AA) - Muş, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü.

Muş'ta 3 günden bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerdeki köylerde yerini kara bıraktı.

Merkeze 51 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı köyde, çocuklar okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlendi. Vatandaşlar da evlerinin önünde ve damlarda biriken karları temizledi.

Besiciler ise 20 günden bu yana merada otlattıkları hayvanlarına kar örtüsünü ezerek yem verdi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, "Nisan ayının ortalarındayız. Bütün köy karla kaplanmış. Hayvanlar kaç gündür dağda otlatılıyordu. Bugün kar nedeniyle herkes hayvanlarını ahıra almış, karın üzerinde yem ve saman veriyor. Kar etkisini sürdürüyor." dedi.

Besicilerden Taha Yöndem ise ilkbahara hazırlanırken mevsimin kışa dönüğünü, her yerin karla kaplandığını söyledi.

Hakkari'de de iki gündür etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

Hakkari-Durankaya yolunun Şivekür bölgesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Araçlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde zaman zaman etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu bölgelerde karla mücadele ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta çiftçilere tohum desteği verildi
YEREL HABERLER Muş'ta çiftçilere tohum desteği verildi
Muş'ta otizmli öğrenci, öğrendiği telefon numaralarını ve araç plakalarını unutmuyor
YEREL HABERLER Muş'ta otizmli öğrenci, öğrendiği telefon ...
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini ...
Bulanık Kaymakamı Ocak, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Bulanık Kaymakamı Ocak, şehit aileleri ve gazilerle ...
Bulanık'ta polislere yönelik iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Bulanık'ta polislere yönelik iftar programı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.