Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden iftar programı

Dirsek ve koltuk altı kararması bu yöntemle 1 haftada yok oluyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUŞ (AA) - Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Müdürlüğe bağlı Kız Öğrenci Yurdu'nda verilen iftar yemeğine, Kaymakam Göksu Bayram ve eşi Nebahat Bayram Er, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları ve yurtta barınan üniversiteli öğrenciler katıldı.

Davetlilerle sohbet eden Kaymakam Bayram, organizasyonu düzenleyen Özbey'e teşekkür etti.

Özbey de emekliliğe ayrılan KYK personeli Cengiz Kaptan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Emeklilik hayatında eşi, çocukları ve sevdikleriyle sağlıklı huzurlu bir ömür diliyorum. Davetimize icabet eden tüm mesai arkadaşlarım ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Kaymakam Bayram ve Özbey, emekli olan Kaptan'a onur plaketi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.