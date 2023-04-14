Muş ve Van'da karla mücadele sürüyor

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VAN/MUŞ (AA) - Muş ve Van'da 2 gün önce etkili olan kar nedeniyle kapanan yüksek kesimlerdeki köy yolları ekiplerce açılıyor.

Muş'ta bir süre önce açılan, 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekrar kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde çalışma başlattı.

Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı yolda güçlükle ilerleyen ekipler, yolu 2 günde ulaşıma açmayı hedefliyor.

Ekip Şefi Osman Korkmaz, gazetecilere, İl Özel İdaresi olarak karla mücadele çalışmasına devam ettiklerini söyledi.

Daha önce yolu 2 kez açtıklarını belirten Korkmaz, "Nisan ayındayız. Üçevler köy yolunun Çavuştepe mevkisindeyiz. İki gün önce yağan kar nedeniyle yolumuz kapandı. 2 iş makinesiyle yolu açmaya çalışıyoruz. Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığı bazı yerlerde 2 metreyi buluyor. Daha önce burada 6 metre kar kütlesi vardı." dedi.



Van'ın Saray ilçesinde de kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşandığı kırsal mahalle yollarında çalışma yaptı.

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