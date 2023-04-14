Muş'ta AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı

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MUŞ (AA) - Muş'ta AK Parti'nin milletvekili adaylarını tanıtım programı düzenlendi.

Muş Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan adaylar, konvoy eşliğinde kente geldi.

AK Parti Muş İl Başkanlığınca öğretmenevinde düzenlenen aday tanıtım programında konuşan AK Parti İl Başkanı Melik Emre, 40 kişinin aday adaylığı için başvurduğunu belirtti.



Emre, "Genel merkezimizin mülakatları sonucunda 3 adayımız belirlendi. Adaylarımızın tanıtımını yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da adaylara başarı diledi.



Programda AK Parti Muş milletvekili adayları Mehmet Emin Şimşek, Nur Ahmet Kılıçarslan ve Muhammed Bahaddin Işık da konuşma yaptı.



Adayların partililerle fotoğraf çekmesiyle program son buldu.





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