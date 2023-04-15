Muş'ta Kur'an-ı Kerim etkinliği

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MUŞ (AA ) - Muş'ta hafızlar Süfyan Abdullah ve Senger Abdülkadir'in katılımıyla Kur'an-ı Kerim etkinliği düzenlendi.



İl Müftülüğü ramazan dolayısıyla ünlü hafızları Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde Muşlularla buluşturdu.

Etkinliğe vatandaşlar, ilgi gösterdi.



Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir, gazetecilere, Muş'a gelen Süfyan Abdullah ve Senger Abdülkadir'in kent halkına Kur'an ziyafeti verdiğini söyledi.

Demir, "Muşlu hemşerilemiz programa yoğun ilgi gösterdiler. Bu güzel camimizi doldurdular. İnşallah çocuklarımız da bundan örnek alacaklar. Amacımız Kadir Gecesi öncesi halkımıza Kur'an ziyafeti sunmaktı." dedi.



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