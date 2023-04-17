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Muş'ta öğretmen ve öğrencilerin topladığı oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırıldı

AA

Muş'ta öğretmen ve öğrencilerin topladığı oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta Vali Adil Yazar İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Resul Bingöl'ün öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında toplanan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için devlet ve millet olarak el ele, omuz omuza vererek çalıştıklarını söyledi.

Herkesin imkanları dahilinde afetzedelere yardım etmeye çalıştığını aktaran Kıvanç, şöyle konuştu:

"Çocukları bu travmadan çıkarabilmenin yolu oyun ve oyuncaklardı. Biz de öğrenci ve öğretmenlerimizin öncülüğünde oyuncak seferberliği başlattık. Öğrencilerimiz aynı zamanda kumbaralarındaki harçlıklarıyla kardeş bildikleri akranlarına bayramlıklar aldılar. Öğrencilerimizin yardımlaşma ve dayanışma duygularını ortaya koymak, empati yapmalarını sağlamak, depremzede çocukların yanında olduklarını göstermek için başlattığımız kampanyaya ilgi yoğun oldu. Kısa sürede kolilerce oyuncak toplayıp ve bayramlıklar alarak Malatya'ya gönderdik."

Oyuncakları ve diğer hediyelerin okul görevlileri tarafından çocuklara ve ailelere teslim edildiğini ifade eden Kıvanç, "Çocukların gözlerindeki mutluluk her şeye bedeldi. Bundan sonra da dayanışma içinde olacağız. Allah böyle felaketlerden ülkemizi, milletimizi esirgesin. Birliğimizi, yardımlaşmamızı yüceltsin." dedi.


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