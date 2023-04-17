Muş Belediye Başkanı Asya'dan Kadir Gecesi mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, ramazan ayını uğurlamaya hazırlanırken Kadir Gecesi'ni karşılamanın heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gecenin Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal öneme sahip olduğunu belirten Asya, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gecenin kaçınılmaz bir fırsat sunduğunu aktardı.

Manevi güzelliklerin sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularıyla toplumsal huzur içinde artarak devam etmesini temenni ettiğini kaydeden Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu kutsal gecede, yapılacak tüm dualar, diliyorum ki ailelerimiz, halkımız, ülkemiz ve Muş'un birliği ile bütünlüğü, daha ileriye gitmesi ve huzuru adına kabul olur. Bu çok özel olan günlerde yardıma muhtaç herkesin elinden tutmak ve mağdurların haklarına sahip çıkmak Kadir Gecesi'nin bizlere yüklediği sorumluluklardandır. Başta hemşerilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eder, bu gecenin birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını yüce Allah'tan dilerim."

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