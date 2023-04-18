Malazgirt'te şehit aileleri ve depremzedeler için iftar programı düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, şehit aileleri, gaziler ve ilçede misafir edilen depremzedelere yönelik iftar programı düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içindeki Milet Bahçesi'nde düzenlenen programa katılan Kaymakam Göksu Bayram, katılımcılarla iftar yaptı.

Depremzede ailelerle sohbet eden Bayram, deprem nedeniyle zor zamanlardan geçtiklerini bildirerek bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Bayram, "İnşallah birlik, beraberlik içinde hep birlikte bu yaraları saracağız. İnşallah eski günlerimize tekrar kavuşacağız. Buna gönülden inanıyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle üzücü günler yaşatmasın. Ramazan-ı şeriflerimiz ve Kadir Gecemiz mübarek olsun." dedi.

Programa Kaymakam Bayram'ın eşi Nebahat Bayram Er, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcıları Nermin Çankaya ve Pınar Özçulcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri de katıldı.

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