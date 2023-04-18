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Muş'ta meraların yeşermesiyle besiciler yem masrafından kurtuldu

AA

Muş'ta meraların yeşermesiyle besiciler yem masrafından kurtuldu

MUŞ (AA) - Bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, kış boyunca ahırlarda besledikleri hayvanlarını havaların ısınmasıyla yeşeren meralara çıkararak yem masraflarından kurtuldu.

Kapladığı 1650 kilometrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük ovalarından biri olan Muş Ovası'ndaki otlaklar, kar örtüsünün kalkmasının ardından küçükbaş hayvan sürüleriyle şenlendi.

Kış boyunca ahırlarda ve kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını besleyen besiciler, yeşeren zengin floraya sahip Muş Ovası'ndaki meraları kullanmaya başladı.

Kış döneminin ardından hayvanlarını meralarda otlatan besiciler, bu sayede yem masraflarından kurtulmanın sevincini de yaşadı.

Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, AA muhabirine, Muş'un küçükbaş hayvan varlığıyla iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Muş'ta 1 milyon 250 bine yakın küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Salkım, şöyle konuştu:

"Muş, hayvancılık bakımından en önemli illerden biri. Kış sürecini uzun yaşasak da kentteki meralarımız çok verimli. Muş Ovası, hayvancılık merkezi konumunda. Yeşeren otlaklarından hayvanlarımız faydalanıyor. Baharın gelişiyle hayvanlar meralarda otlatılıyor. Hayvancılık noktasında daha iyi yerlere gelmeyi ümit ediyoruz. Bu yıl hayvan sahipleri, kendi işletmelerinden kar elde etti. Önceki yıllarda olumsuz hava koşulları nedeniyle hayvanlar yaklaşık 6 ay ahırda kalıyordu. Bu yıl hayvanları 2,5 ay ahırda yemledik. Şu an dağlarda kar olmasına rağmen Muş Ovası yemyeşil, hayvanlar dışarıda. Bu da besiciler için bir artıdır. Meranın yeşermesi besicilerin yüzünü güldürüyor."

- "Hayvancılığa müsait bir iliz"

Bu yıl herkesin hayvancılık sektöründen memnun olduğunu dile getiren Salkım, "Diğer yıllara göre daha iyi durumdalar. Bu yıl çiftçimiz para kazandı. Besiciler, hem ilin hem de ülkenin ekonomisine katı sağlıyor. Hayvancılığı daha iyi noktalara getirebilmek için devlet desteğine ihtiyacımız var. Kredi desteği sağlanırsa hayvancılık daha da gelişecek. Devlet desteği besiciler için çok önemli. Büyük bir ovaya sahibiz, hayvancılığa müsait bir iliz. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Hayvanları ahırdan çıkardık"

Besicilerden Eyüp Yalçın da baharın gelişiyle hayvanları meraya çıkarmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Büyükbaş hayvanları satarak küçükbaş hayvancılık yapmaya başladıklarını anlatan Yalçın, "300 küçükbaş hayvanımız var. Havanın ısınmasıyla hayvanlarımızı ovaya çıkardık. Muş Ovası yeşerdi, bu da bizi mutlu ediyor. Hayvanların sesinin meralarda yankılanması bizi mutlu ediyor. Hayvanlar artık gece ovada kalacak." dedi.

Besicilerden Emrah Özçelik ise "Kışın çok zorlandık, çok fazla kar yağdı. Kısa süre önce merkezdeki karlar eridi. Saman tam bitmek üzereyken karların erimesi ve Muş Ovası'nın yeşermesi çok işimize yaradı. O yüzden çok mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Kaç gündür yağmur yağıyordu, yeni güneş yüzü gördük. Hayvanları otlatmaya başladık." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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