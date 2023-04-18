Muş'ta Yeniden Refah Partisi üyeleri açtıkları stantta projelerini anlattı

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MUŞ (AA) - Muş'ta Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı üyeleri, açtıkları stantta vatandaşlara çalışmalarını ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

İstasyon Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtan parti üyeleri, yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Kerem Şen, teşkilat olarak dün olduğu gibi bu gün de sahada olduklarını söyledi.

Hemşerileriyle her zaman bir arada olmaya, dertlerini dinlemeye ve projeleri anlatmaya devam ettiklerini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Genel başkanımızın aldığı ittifak kararının sonuna kadar arkasında olup Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekili seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi'ne oyumuzu kullanacağız. 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı olduğu ve milli görüşün tekrar meclise girdiği bir sabah olacaktır inşallah."

Yeniden Refah Partisi birinci sıra milletvekili adayı Hakkı Bulut ise Muş'ta seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Muş ve ilçelerde seçim bürolarının hazırlanmasının yanında daima sahada olmaya devam ediyoruz. Desteklerini esirgemeyen ve bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimize çok teşekkür ederim." dedi.

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