Muş Valisi Gündüzöz'den Ramazan Bayramı mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, Türk Milleti olarak, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek ramazan ayını huzur içinde idrak ederek, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ruhların güzelleştiği, varlık sahibi olanların yokluk içinde olanları daha iyi anladığı, kardeşliklerin pekiştiği bu manevi ayı, gelecek yıl tekrar ulaşmak temennisiyle uğurladıklarını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Sevincini yaşadığımız Ramazan Bayramı'nda, anne ve babalarımıza, büyüklerimize, yakınlarımıza, komşularımıza, devletimizin koruması altındaki çocuklarımıza ve yaşlılarımıza, aziz şehitlerimizin yakınlarına ve kahraman gazilerimize yapacağımız her ziyaret gönüllerimizi birleştirecek bayrama ayrı bir anlam katacaktır. Millet olarak, bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak, iyiye ve güzele yönelmeli, hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak kucaklaşabilmeli, insanı ve manevi değerlerimizi daha iyi hatırlamalı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmamalı, onlarla bayramın manevi huzur ve bereketini birlikte yaşamalıyız. Yüce milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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