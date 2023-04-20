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Barajların su seviyesinin yükseldiği Muş'ta enerji üretimi ve sulamada sıkıntı beklenmiyor

AA

Barajların su seviyesinin yükseldiği Muş'ta enerji üretimi ve sulamada sıkıntı beklenmiyor

MUŞ (AA) - SABRİ YILDIRIM - Muş'ta geçen yıl kuraklık nedeniyle seviyesi düşen Alparslan-1 ve Alparlan-2 barajlarında doluluk, son günlerde etkili olan yağışlarla yüzde 65'e ulaştı.

Devlet Su İşleri 172. Şube Müdürü Servet Fırat, AA muhabirine, 2022'de yaşanan kuraklıktan dolayı Alparslan-1 Barajı'nda su seviyesinin yüzde 30'a, Alparslan-2 Barajı'nda ise yüzde 35'e kadar düştüğünü söyledi.

Bu yıl ocak ayının sonlarında başlayan kar, mart ve nisan yağmurlarının barajlar için can suyu olduğunu belirten Fırat, iki barajda da su seviyesinin yükseldiğini ifade etti.

Barajlarda şu anda doluluk oranının yüzde 65 seviyelerinde olduğu bilgisini veren Fırat, şunları kaydetti:

"Barajlarımızda doluluk oranı yükseldiği için bu yıl hem ilimizdeki enerji üretiminde hem de sulama alanında sıkıntı yaşamayacağız. İçme suyu, arıtma tesisi ve tarım arazilerinin sulama projelerine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle içme suyu arıtma tesisinin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. İçme suyu sorununu ortadan kaldırarak vatandaşlarımıza en kısa sürede su vermeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca ilimizde yapılan Muş Ovası Sulama Projesi'nin birinci etap ihalesi ile birlikte haziran ayında çalışmalara başlanacaktır. Bu projemizin birinci etap çalışmasının yaklaşık maliyeti 3 milyar liradır. Çalışmanın tamamlanmasıyla 17 bin hektarlık alan sulama suyuna kavuşacak. Bu kapsamda Muş Ovası'nda katma değerli ürünlerin yetiştirilmesi ile 6 kat artış bekleniyor. Ürün çeşitlerinin artışı vatandaşlarımızın refah seviyesini de yükseltecektir. Barajlarımızın doluluğu bu anlamda ilimiz adına önemlidir."

- "Muş Ovası ülkenin beslenmesine öncü olacaktır"

Projelerin kentin tarımsal alanda gelişmesine de katkı sağlayacağını dile getiren Fırat, "Türkiye'nin 3'üncü büyük ovası olan Muş Ovası, ülkenin beslenmesine öncü olacaktır. Hedeflerimiz projelerimizi tamamlayıp ilimize katma değer sağlamaktır. Bütün sulama projesinin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağlanacaktır. Bu artışlar ilerleyen süreçlerde katlanarak devam edecektir." diye konuştu.

Yağışların devam etmesinin su kaynakları bakımından önemli olduğuna işaret eden Fırat, "Söz konusu barajlarımızda yıllık 1,3 milyar kilovatsaat enerji üretilmektedir. Bu barajlarla enerji anlamında dışa bağımlılığımız azaldığı gibi milli ekonomiye büyük katkılar vermektedir. Barajların su seviyesinin yükselmesi bizleri sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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