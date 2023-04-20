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Muş'ta yurda yerleştirilen depremzede kadınlar bayram için tatlı yaptı

AA

Muş'ta yurda yerleştirilen depremzede kadınlar bayram için tatlı yaptı

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden getirilerek Muş'ta yurtta misafir edilen afetzedeler, bayram için tatlı yaptı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Danişmend Gazi Öğrenci Yurdunda kalan 418 depremzede, bayramı evlerinden, yakınlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Depremin etkilediği illerden gelerek aileleriyle Muş'taki yurtta kalan kadınlar, kendileri için oluşturulan alanda, yurt idaresi tarafından alınan malzemelerle baklava açtı.

Kadınları ziyaret eden Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, Danişmend Gazi Yurdunun ilk günden bu yana depremzedelere hizmet verdiğini söyledi.

Yurtta aynı zamanda üniversite öğrencilerinin de bulunduğunu ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Burada 418 depremzede misafir ediliyor. Depremzedelerin evlerinden, ailelerinden uzakta olmaları hasebiyle burada bir mutfak bölümü oluşturduk. Kendi yörelerinde, evlerinde yaptıkları tatlıları burada da yapmalarını sağladık. Onlara malzeme tedarik ettik. Burada Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'dan gelen vatandaşlarımız var. Bayram sabahında kendi tatlılarını yesinler istedik. Güzel bir bayram ortamı oluşturalım dedik. Ev sıcaklığında kendi ailelerinin ve akrabalarının yanında olmamalarının hüznünü bir nebze olsun azaltmayı amaçladık. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum."

- "Kendi evimizdeymişiz gibi bayram tatlımızı yapıyoruz"

Malatya'dan gelen depremzede Gülistan Özbey ise çok kötü günler yaşadıklarını belirtti.

Muş'ta çok iyi ağırlandıklarını dile getiren Özbey, "Kendi evimizdeymişiz gibi bayram tatlımızı açıyoruz. Yurt müdürümüz bize bütün olanağı sağladı. Burada Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Malatya'dan gelen arkadaşlarımızla kol kola verip tatlı açıyoruz. Bize depremi unutturan herkesten Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

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