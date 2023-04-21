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Muş'ta yurda yerleştirilen depremzedeler, Ramazan Bayramı sevincini buruk yaşıyor

AA

Muş'ta yurda yerleştirilen depremzedeler, Ramazan Bayramı sevincini buruk yaşıyor

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden getirilerek Muş'ta yurtta misafir edilen afetzedeler, bayramı evlerinden uzak geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan 418 depremzedeye yönelik bayramlaşma programı düzenledi.

Müdürlükteki birim amirleri ve gençlik liderleri, kahvaltıda bir araya geldikleri depremzedelerin bayramını kutladı, onlara ikramda bulundu.

Depremin etkilediği illerden gelerek aileleriyle Muş'taki yurtta kalan vatandaşlar, bayramı evlerinden, yakınlarından uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yurt Müdürü Hasan Yarçin, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremzedeleri yurtlarda barındırdıklarını ifade eden Yarçin, "Burada iki aydır ev sahipliğini yaptığımız, deprem bölgesinden gelen afetzedelerimizle beraber bir bayram geçirdik. 418 kişiyle bu bayramı sevinçle geçirmeye çalıştık. Onların mutluluğu bizleri de mutlu etti. Nice güzel bayamlar diliyorum. İslam aleminin bayramını kutluyorum." dedi.

Depremzede Ramazan Toptaş ise Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden geldiğini belirtti.

Depremden bu yana ailesiyle yurtta kaldıklarını anlatan Topbaş, şöyle konuştu:

"Bize çok iyi baktılar. Bu bayram biraz buruk geçiyor. Taziyelerimiz var, yaralılarımız var. Şehrimiz yıkılmış. Bu vesile ile tekrar taziyesi olan akrabalarımıza, dostlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Allah sabır versin. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. İnşallah kısa sürede yaralar sarılır. Herkes memleketine döner. Bizim için bayram değil ama çocukların bayramı yaşaması çok iyi oldu. Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Programa, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Yiğit ve Deprem Koordinatör Müdürü Emirhan Karakaya da katıldı.

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