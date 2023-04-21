Muş'ta jandarma ekiplerinden bayram denetimi

MUŞ (AA) - Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'ndan dolayı araçları denetledi, sürücülere ikramda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle sorumluluk alanındaki yollarda kontrollerini artırdı.
Ekipler, Ramazan Bayramı nedeniyle Muş-Bingöl kara yolunun Bozbulut köyü mevkisinde durdurdukları araç sürücülerine emniyet kemeri takma ve hız limiti konusunda uyarılarda bulundu.
Jandarma ekipleri, sürücülere kolonya ve çikolata ikram etti.