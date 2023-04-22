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Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı

AA

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt'te bayramlaşma töreni yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde bulunan Millet Bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Göksu Bayram, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

İslam aleminin bayramını kutlayan Bayram, şöyle konuştu:

"Hepimizi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğimizin en güzel ifadesi olan bayramlar, toplumsal huzurumuzun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım."

Törene, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, Emniyet Müdürü Serhan Türk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, Malazgirt Devlet Hastanesi'nde yatan hastaların ve personelin bayramını kutladı.



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