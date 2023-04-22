AK Parti Muş İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenledi

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MUŞ (AA) - Muş'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Açık havada düzenlenen bayramlaşma programına milletvekili adayları, İl Başkanı Melik Emre, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Vatandaşların da katılım gösterdiği programın ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, "Ülkemizin genelinde olduğu gibi Muş'ta da güzel bir bayram geçiyor. Seçim vesilesi ile daha da keyif alıyoruz. Allah tadımızı bozmasın." dedi.



Belediye Başkanı Feyat Asya ise Ramazan Bayramı'nın ikinci gününün sabahında personeli ile öğleden sonra da AK Parti'ye gönül veren hemşerileri ile bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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