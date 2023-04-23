Muş Valisi Gündüzöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz mesajında, milletçe ülkenin her köşesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Milletin değerli varlığı olan çocukların, en uygun ortamlarda yetişmeleri ve ileriye dönük adımlarında sıkıntı ve güçlük yaşamamalarının temel amaçları arasında olduğunu aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Devlet ve millet olarak, 21. yüzyıl dünyasının gerisinde kalmamak ve çocuklarımızın eğitim ve yaşam koşullarını en üst seviyeye çıkarabilmek için öncelikle, onlara çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmalı ve buna yönelik ortamlar hazırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bize bu bayramı hediye eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Tüm çocuklarımızın ve Muşlu hemşerilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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