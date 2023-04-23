Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, belediyenin konferans salonunda devam etti.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların yapıldığı programda öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler yaptı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ve eşi Şeyma Ocak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, Cumhuriyet Başsavcısı Gülsena Cemal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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