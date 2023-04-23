Bulanık'ta AK Parti seçim bürosunun açılışı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Sultan Alparslan Caddesi'nde düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Melik Emre, 14 Mayıs'ta yapılacak oylamada ilin en büyük ilçesi Bulanık'tan büyük bir destek istediklerini söyledi.

Emre, "Bulanık, Muş'un en büyük ilçesi. Ben de ailenizden biriyim. Benim size bir vefa borcum var. 14 Mayıs'ta bu yolda sizden destek istiyorum. Bulanık ve Malazgirt'e ne hizmet gelecekse, adalet çerçevesinde hizmet edeceğim. Ben size bir telefon kadar yakınım. Her zaman yanınızdayım. Seçim bürosunun hayırlara vesile olması diliyorum." dedi.

Milletvekili adaylarının da birer konuşma yaptığı programa İlçe Başkanı Resul Bulut ve partililer katıldı.



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