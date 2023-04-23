Bulanık'ta MHP'li adaylardan teşkilat ziyaretleri

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MUŞ (AA) - Muş'ta MHP İl Başkanı Osman Yüce ve adaylar, Bulanık'ta partilerinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

İl Başkanı Yüce, Muş milletvekili adayları Levent Özmen, Haluk Zeki Öğreten ve Yaşar Furkan Bingöl ile Bulanık ilçesine geldi.

Parti binasında partililerle buluşan Yüce ve beraberindekiler, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde destek istedi.

Yüce, "Çıktığımız bu yolda sizlerle beraber tüm halkımızı kucaklayarak partimiz MHP'yi birinci parti yapacağız. Beraber, birlik ve uyum içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah MHP için dönüm noktası olacak." dedi.

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