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Muş'ta çoban bulamayan besiciler, nöbetleşerek sürülerini otlatıyor

AA

Muş'ta çoban bulamayan besiciler, nöbetleşerek sürülerini otlatıyor

MUŞ (AA) - Muş'ta büyükbaş hayvanları için çoban bulamayan köylüler, köy heyetinin aldığı kararla nöbetleşerek sürülerini meralarda otlatıyor.

Merkeze 37 kilometre mesafedeki 85 haneli Ziyaret köyünde büyükbaş hayvancılıkla uğraşanlar, çoban bulamadıkları için her gün sırayla belirledikleri 2 kişiyi hayvanları merada otlatması için görevlendiriyor.

Köy muhtarı Hüseyin Sevinç, 5 ay süreyle köydeki 400 büyükbaş hayvanı otlatacak çoban aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Hayvan sahipleriyle bir araya gelip oluşturdukları listeyle her gün iki kişinin hayvanları otlattığını belirten Sevinç, şöyle konuştu:

"Köy heyetindeki büyüklerimizle bir karar aldık. Hayvanları meralara göndermek için sıralama yaptık. Hayvanı çok veya az olana göre belli günlerde 2 kişi çobanlık yapıyor. Çoban buluncaya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Geçen yıl sezon için 50 bin liraya tuttuğumuz çobanı bu yıl 150 bin liraya bulamıyoruz. Çevre köylerin de çobana ihtiyacı var."

Hayvan sahiplerinden 67 yaşındaki Selahattin Adanur ise "Hayvanlarımızı otlatmak için çoban bulamadık. Biz de hayvan sahipleri olarak sırayla çobanlık yapıyoruz. Bu gün sıra benim olduğu için hayvanları otlatmaya getirdim. Sürüleri akşama kadar meralarda otlatıyoruz. Daha sonra köye götürüp sahiplerine teslim ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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