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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu kadınlar ADEM kurslarında meslek öğreniyor

AA

Muşlu kadınlar ADEM kurslarında meslek öğreniyor

MUŞ (AA) - Muş'ta, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, çeşitli alanlarda el becerilerini geliştirerek meslek sahibi oluyor.

Haftanın belirli günlerinde usta öğreticilerden ders alan kadınlar, ADEM atölyelerinde yaptıkları çalışmalarla el becerilerini geliştiriyor.

ADEM usta öğreticilerinden Hatice Eroğlu, kurslarda kullanılan ürünlerin valilik tarafından temin edildiğini söyledi.

Kadınlara boya, ahşap ve diğer ihtiyaç olan malzemelerin verildiğini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz ürünlerin boyamasını yapıyorlar. Bunun yanı sıra kendi imkanları ile atık olan malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için getirip boyama ve işlemelerle yeninden kullanıma hazır hale getiriyorlar. Kursiyerlerin yaptığı tepsiler, takı kutuları, mutfak için sebze kutuları ve daha farklı birçok çeşit obje ve aksesuarlar bulunuyor. Kursiyerlerimiz tarafından yapılan ürünlerden birini kendilerine veriyoruz, karşılığında bir tane de kurum adına yapıyor. Yaptıkları ürünleri de isterse açılan sergilerde satışa çıkarabiliyorlar ya da evlerine götürebiliyorlar. Belli bir zamandan sonra Halk Eğitim Merkezi'nin ustalık ve çıraklık kurslarına katılarak sertifika alabiliyorlar."



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