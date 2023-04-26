Yeniden Refah Partisi heyeti Malazgirt'i ziyaret etti

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MUŞ (AA) - Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Kerem Şen ve partinin milletvekili adayları, Malazgirt ilçesinde esnaf ve vatandaşla buluşup, projelerini anlattı.

Şen ve milletvekili adayları Hakkı Bulut, Cemalettin Özden, İrfan Çelik, il teşkilat üyeleri ile Malazgirt ilçesine geldi.



Organize sanayi bölgesinde ilçe başkanı Bayram Kartal ve partililer tarafından karşılanan heyet, ilçe sakinleri ve esnafla bir araya geldi, projelerini anlattı.

Heyet üyeleri daha sonra Kaymakam Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı da makamında ziyaret etti.



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