Muş'ta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği hizmet binası tamamlandı

MUŞ (AA) - Muş'ta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği hizmet binası hizmete açıldı.



Muş Belediyesi tarafından Karasu nehri mevkisinde tahsis edilen alanda yapılan hizmet binasının açılışına katılan Vali İlker Gündüzöz, çiftçilerin ve üreticilerin nezih bir ortamda hizmeti alacaklarını söyledi.

Mekanların insanlar için çok önemli olduğunu dile getiren Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Mekanlar insanlar içindir. Bu açıdan önemlidir, eğer insan çevresini güzelleştirirse mekanlar düzgün olursa biz bir sinerji de oluşturuyor. Ben bu vesile ile hayvancılık memleketi olan Muş'un hayvancılığının daha da gelişeceği ümidimi buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim 1 milyon 300 bin küçükbaş, 350 bin de büyükbaş hayvanımız var. Bu artmaya devam edecektir. Burası ilerleyen yıllarda Türkiye'nin ikinci Çukurova'sı olacaktır. Bizler o sürecin başındayız. Devlet desteği hem hayvancılık hem de diğer alanlardaki emek yoğun sektörlerde var.'

Belediye Başkanı Feyat Asya ise tarım ve hayvancılık şehri olan kentte bir hizmeti daha açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin daha iyi bir ortamda hizmet vereceğini bildiren Asya, "Başkanımız ve yönetimi 18 ay önce belediyemize ziyarette bulundular. Bir idare binası yapmak üzere arsa tahsisi talebinde bulundular. Biz de meclisimizin oy birliği ile hayırlı hizmete vesile olacak tahsisimizi yaptık. Çok iyi biliyoruz ki mekan olmadan imkan oluşturmak mümkün değildir. Bu mekanın çiftçilerimize, hemşerilerimize, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

20 yıllık özlemleri olan binanın hizmete açmanın sevincini yaşadıklarını ifae eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Cemal Aral ise "Sağ olsun başkanımız bize yer tahsis etti. Biz de imkanlarımızla binamızı tamamladık. Bu gururu bizlere yaşatan tüm çiftçilerimize teşekkür ederim. Birliğimizin bünyesinde 18 personelimiz görev yapıyor. 4 bin 500 üyemiz var. Sahada 7 veteriner hekimimiz görev yapıyor. İlimizin hayvancılığının kalkınması için çiftçilerimizin emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

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