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Muş'ta Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

AA

Muş'ta Memur-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş'ta Memur-Sen Başkanlığı'nın Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Çocuk Parkı'nda gerçekleştirilen toplantıda, Memur-Sen ve bağlı sendikaların deprem bölgesine yönelik çalışmaları ve genel kurul süreçleri değerlendirildi.

Toplantıya katılan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 14 Mayıs'taki seçimin ülke için hayati önem taşıdığını söyledi.

Herkesin çok çalışması gerektiğini belirten Şimşek, "Tek hesapları 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin'dir. Biz hep birlikte buna fırsat vermeyeceğiz. Buna fırsat verirsek pişman oluruz. Bütün kazanımlarımız yerle yeksan olur. Masadan kalkan birinin, nasıl o masaya geri geldiğini hepimiz gördük. Çünkü bunlara bir görev verilmiş, bunu inşa etmeleri lazım. Bizim görevimiz insanlarımızın rızasını almak, dışarının değil." diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise Memur-Sen'in ülkenin asli sorunları karşısında duruş sergileyen erdemli hareketin temsilcisi olduğunu dile getirdi.

Bu yapının içinde kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Asya, "Artık gün eylem günüdür. Dün, bu yapılara karşı sergilediğimiz birlikteliğin, 14 Mayıs'ta fazlası ile göstermemiz gerektiğini genel başkan yardımcımız güzel bir şekilde izah etti. Çünkü biliyoruz ki marifet iltifata tabidir. Bu birlikteliğin bozulmaması adına Memur-Sen'in dün sergilediği duruşu yarın da sergileyeceğinden hiçbir şüphem yoktur." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ise Memur-Sen'in Türkiye'de 1 milyon 50 bini aşkın üyesi olan bir teşkilata dönüştüğünü belirtti.

Zor dönemlerde omuz omuza verdiklerini dile getiren Çakırcı, şunları kaydetti:

"27 Nisan e-muhtırası verildiği zaman genel başkanımız 'gerekirse Kızılay Meydanı'na 1 milyon kişi yığarız' demişti. 15 Temmuz gecesi en ufak tereddüt bile göstermeden 'uzun adamın' yanında durdu. Bu mücadele ile 12 milyon 300 bin imza toplayarak başörtüsü yasağını birlikte tarihin çöp sepetine attık. Birileri daha iktidara gelmeden memura parmak sallıyorsa bu teşkilat fırsat vermez. Bizim bu süreci doğru okumamız lazım. Yerimizi net belirlememiz gerekir. Burada terör sevicilerini ya sevindireceğiz ya da üzeceğiz. Bunun kararını bizler vereceğiz. Her birimiz kendi irademize sahip çıkmak zorundayız. Bu kader seçimidir. Bu teşkilat burada, tarafı bellidir, taraf olmak zorundadır."

Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, "Sendika ve sivil toplum olarak, 2002 yılına kadar çeşitli süreçlerden geçtik. Sürgünlere ve soruşturmalara maruz bırakıldık. 28 Şubat döneminde sindirildiğimizi zannettiler. Biz, 28 Şubat'tan sonra 2002 yılında farklı bir siyasi tablonun iktidara gelmesi ile beraber geliştik, büyüdük ve Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunları sizin desteğiniz ve sayenizde gerçekleştirdik." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre de toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, sendika başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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