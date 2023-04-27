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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta bu yıl şeker pancarı üretiminde "rekor" hedefleniyor

AA

Muş'ta bu yıl şeker pancarı üretiminde "rekor" hedefleniyor

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta bu yıl 2 bin 115 çiftçinin 100 bin dekar alanda 600 bin ton şeker pancarı üretimiyle şu ana kadar elde edilen en yüksek miktara ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye'de şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta, desteklemeler, ürün alım garantisi ve kazancın artması gibi etkenler sayesinde hem pancar üreten çiftçi sayısının hem de ekim yapılan alanın artması sağlandı.

Geçen yıl 1200 çiftçiyle sözleşme imzalayan Muş Şeker Fabrikası, bu yıl 2 bin 115 çiftçiyle anlaştı. Ekim yapılacak alan da 46 bin dekardan 100 bin dekara çıktı.

Fabrikadan tohum, gübre ve ilaçlama desteği alan çiftçiler, geniş ve verimli Muş Ovası'nda tohumları toprakla buluşturmaya başladı.

- "İlk kez Muş Şeker Fabrikası'ndan şeker ihraç edilecek"

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, AA muhabirine, sözleşme imzaladıkları 2 bin 115 çiftçinin şeker pancarı ekimi yapmak için tarlaya indiğini söyledi.

Fabrikanın kuruluşundan bugüne kadarki en iyi üretim sezonunu yaşayacağına inandığını ifade eden Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Çiftçilerden bu yıl 600 bin ton şeker pancarı taahhüdü aldık. Aldığımız taahhüt miktarı, fabrikanın kuruluşundan bugüne kadarki en yüksek miktardır. Daha önce en fazla 2001 yılında 410 bin ton şeker pancarı alınmış. 500 bin ton pancarı işlemeyi hedefliyoruz. Bu yıl üreteceğimiz şeker miktarı yaklaşık 60-70 bin ton olacak. Bu yıl yaklaşık 20 bin ton şekeri ihraç etmeyi hedefliyoruz. İlk kez Muş Şeker Fabrikası'ndan şeker ihraç edilecek. Bu da fabrikanın kayıtlarına bir ilk olarak geçecektir. İlimize hayırlı olmasını diliyorum."

Pancar çiftçisine ton başına 1900 lira taban fiyatı açıkladıklarını belirten Kızılkaya, "Fabrika olarak bu yıl Muş ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar liralık katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda çiftçilerimiz tarlalarında pancar ekimine başladı. Bundan sonra bir don olayı gerçekleşmezse durumumuz çok iyi. Allah çiftçimizin emeğini boşa çıkarmasın." dedi.

- "Şimdiye kadar 55 bin dekar ekildi"

Geçen yıl pancar fiyatının girdi maliyetlerine göre değerlenmesi, çiftçilerin mağdur edilmemesi, çiftçi ile fabrika arasındaki sağlam ilişkiler sayesinde bu yıl yoğun taleple karşılaştıklarını anlatan Kızılkaya, şu bilgileri verdi:

"Şimdiye kadar 55 bin dekar ekildi, diğer alanlarda ekim devam ediyor. Pancar çiftçimiz, maliyete girmeden tohum ve gübre desteğini fabrikadan alıyor. Şeker pancarını tarladan satın alma taahhüdünden kaynaklı çiftçimizin pancar ekimine yönelmesi ciddi anlamda arttı."

- "Muş Ovası bu yıl rekor seviyeye ulaşacak"

Çiftçi Haluk Dizdaroğlu ise fabrika sayesinde ekonomik açıdan iyi bir gelir elde ettiklerini söyledi.

Yılda 1300 dönüm civarında pancar ekimi yaptıklarını belirten Dizdaroğlu, "Tohumları toprakla buluşturuyoruz, cebimizden bir kuruş para vermiyoruz. Fabrika, gübre, sürüm, sulama ve söküm avansı veriyor. Kendi bütçenden hiçbir şey harcamıyorsun. Pancarı fabrikaya teslim ettikten sonra avanslar kesiliyor ve kalan miktar hesaplara aktarılıyor. Bunun çok büyük avantajı var. Muş Ovası bu yıl rekor seviyeye ulaşacak. Pancar ekimi sürüyor. Biz akıllı tohum ekimi yaptık. Bu yıl 10 bin ton pancar hasat etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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