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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Valisi Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu

AA

Muş Valisi Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt ilçesinde yapılan yatırımları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gündüzöz, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ve İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu ile Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Bayram'dan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Gündüzöz, daha sonra beraberindeki heyetle, yeni yapılan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, Malazgirt Müzesi, tekstil fabrikası, ADEM ve Tarihi Milli Parkın içinde yapımı tamamlanan Gençlik Kampı'nda incelemelerde bulundu.

Gündüzöz, gazetecilere, devlet yatırımlarıyla Malazgirt'in hak ettiği konuma geldiğini söyledi.

Malazgirt ilçesindeki devlet yatırımlarını gezdiklerini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"3 yıl önce yaptırdığımız 1071'den 2071'e Tarihi Zaman Tüneli Müzemizin önündeyiz. Tematik müzeler arasında, Malazgirt'in ruhunu belirten bir müze. Tüm insanlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı buraya davet ediyoruz. Müzemiz çok güzel. Müzecilik noktasında vatandaşımızın ilgisi ile hak ettiği yere gelecek. Biz burayı inşa ettik ama ziyaretçi sayısının da farkındalık oluşturarak bir an önce artırılmasını temenni ediyoruz. Sportif ve ekonomik yatırımlar, tekstil yatırımını gezdik. İnşallah Malazgirt hakkettiği yere hızlı adımlar ile gidiyor."

Daha sonra 15 Temmuz Parkı'nda vatandaşlarla çay içen Vali Gündüzöz, temaslarının ardından ilçeden ayrıldı.

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