Muş Valisi Gündüzöz'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, 1 Mayıs'ın, ülkenin kalkınması ve ekonominin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin alın terinin ne kadar değerli olduğunu ortaya koyan gün olduğunu belirtti.

En kutsal kazancın alın teri ile kazanılan helal kazanç olduğunu ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bizler, millet olarak işçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensuplarıyız. İşçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve iş birliği sayesinde ülkeler ekonomik ve sosyal alanlarda ilerleme kaydetmiş ve önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenle emeğe gereken değeri vermek ve korumak sosyal bir sorumluluktur. İlimizde de işçisiyle, işvereniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülen huzurlu bir çalışma hayatına katkıları için bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. İşçilerimizin bu anlamlı günde olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya, onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz."

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