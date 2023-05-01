Muş Belediye Başkanı Asya'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

İnsanları en çok bu hayvanlar öldürüyor: İşte en tehlikeli 25 hayvan türü

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, 1 Mayıs'ın toplumsal barışa, insanlar arasındaki iş birliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmayı geliştirmesine vesile olmasını diledi.

AK Parti hükümetleri döneminde çalışma hayatına ilişkin reformların hayata geçirildiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, çalışanların hakkının verilmesi noktasında ciddi çalışmalar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Vatandaşların onurlu bir şekilde yaşamaları için gerekli düzenlemeleri yapan devlet büyüklerimiz insan odaklı faaliyetleri ile milletinin yanında olmuştur. Bizler de bu anlayışla kendi yerelimizde çalışanlarımızı sahipleniyoruz. 'İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz' diyen Resulullah'ın ümmeti olarak çalışanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli desteği veriyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin kalkınmasında önemli rol üstlenen tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik eder, aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.