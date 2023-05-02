Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

AA

Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesinin meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyede gerçekleştirilen toplantıda Asya, yeni çalışma sezonunda yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Asya, 14 Mayıs'taki seçimlerin özelde Muş'a, genelde ise ülkeye hayırlar güzellikler getirmesini temenni etti.

Mayıs ayı meclis toplasında alacakları kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Asya, şöyle konuştu:

"Sezonun başlaması ile çalışma takvimimizi belirledik. Birçok noktada şantiyelerimizi başlattık. Çalışmalarımızı süratle sürdüreceğiz. 2023 yılında şehrimizi için verimli, dolu dolu hayırlı hizmetlerle geçmesini cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Öncelikle geçen seneden kalan asfalt ve kaldırım çalışmalarını başlattık. En kısa sürede çalışmaların startı verilecektir. Güzeltepe Mahallesi'nde başlattığımız üniversite kampüsünün içme suyu deposu ile kanalizasyon isale hattı çalışmalarını kısa süre içinde bitirmeyi planlıyoruz. Alparslan-2 Barajı'ndan temin edilen içme suyu ve GES projesi kapsamında içme suyu sorunumuzu çözmek adına hızlı bir şekilde sürecimizi başlattık."

Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı hizmetlere gecikmeli başladıklarını dile getiren Asya, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında Alparslan-2 Barajı'ndan temin edilecek suyu şehrimize ulaştıracağız. Yapımı devam eden arıtma tesisinin malzemeleri, depoları mekanik aletlerin temini noktasında hızlı bir süreç başlatıldı. Elektrik üretimi yapacak Güneş Enerji Sistemi (GES) projemizi de başlattık. Tabi onların da hedeflenen noktaya gelebilmesi için yağışlardan kaynaklı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Biz yine de diyoruz ki, işlerimiz gecikmeli de olsa yağışlarımızın bol olmasını istiyoruz. Eksik ve aksaklıklarımızı bir şekilde gidereceğiz"

Atıksu arıtma tesisi projesinin de son aşamaya geldiğini anlatan Asya, "Bugün 3 arkadaşımızı eğitim seminerine gönderdik. Projenin uygulama işlemleri bitti. Hedefimiz bu ay ihalesini yapmaktır. Kısa süre içinde 4 gençlik merkezi bir de nizami gençlik merkezi tefrişatını yapıp gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadın kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. 2023 yılının bereketli geçmesi için el birliğiyle canla başla şehrimiz için çalışacağımızı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından toplantıya katılan vatandaşların talepleri dinlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları çiçek açan laleleri görüntüledi
YEREL HABERLER Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları çiçek ...
Muş'un zirveleri ters lalelerle renklendi
YEREL HABERLER Muş'un zirveleri ters lalelerle renklendi
Muş Belediye Başkanı Asya'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Muş Belediye Başkanı Asya'dan 1 Mayıs Emek ve ...
Muşlu sporcular, krikette Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Muşlu sporcular, krikette Türkiye şampiyonu oldu
Muş Valisi Gündüzöz'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma ...
Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam
YEREL HABERLER Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin ...
Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla köy yolunda mahsur kalanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Muş'ta kar nedeniyle araçlarıyla köy yolunda mahsur ...
Muş'ta kar yağışı; 31 yerleşim yolu kapandı
YEREL HABERLER Muş'ta kar yağışı; 31 yerleşim yolu kapandı
Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü
YEREL HABERLER Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü
Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü
YEREL HABERLER Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü ...
Muş Valisi Gündüzöz, Muş'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz, Muş'un düşman işgalinden ...
Muş Ovası'nda yaklaşık 400 kuş türü kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Muş Ovası'nda yaklaşık 400 kuş türü kayıt altına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.