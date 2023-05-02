Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesinin meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyede gerçekleştirilen toplantıda Asya, yeni çalışma sezonunda yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Asya, 14 Mayıs'taki seçimlerin özelde Muş'a, genelde ise ülkeye hayırlar güzellikler getirmesini temenni etti.

Mayıs ayı meclis toplasında alacakları kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Asya, şöyle konuştu:

"Sezonun başlaması ile çalışma takvimimizi belirledik. Birçok noktada şantiyelerimizi başlattık. Çalışmalarımızı süratle sürdüreceğiz. 2023 yılında şehrimizi için verimli, dolu dolu hayırlı hizmetlerle geçmesini cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Öncelikle geçen seneden kalan asfalt ve kaldırım çalışmalarını başlattık. En kısa sürede çalışmaların startı verilecektir. Güzeltepe Mahallesi'nde başlattığımız üniversite kampüsünün içme suyu deposu ile kanalizasyon isale hattı çalışmalarını kısa süre içinde bitirmeyi planlıyoruz. Alparslan-2 Barajı'ndan temin edilen içme suyu ve GES projesi kapsamında içme suyu sorunumuzu çözmek adına hızlı bir şekilde sürecimizi başlattık."

Bu yıl yağışların fazla olmasından dolayı hizmetlere gecikmeli başladıklarını dile getiren Asya, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında Alparslan-2 Barajı'ndan temin edilecek suyu şehrimize ulaştıracağız. Yapımı devam eden arıtma tesisinin malzemeleri, depoları mekanik aletlerin temini noktasında hızlı bir süreç başlatıldı. Elektrik üretimi yapacak Güneş Enerji Sistemi (GES) projemizi de başlattık. Tabi onların da hedeflenen noktaya gelebilmesi için yağışlardan kaynaklı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Biz yine de diyoruz ki, işlerimiz gecikmeli de olsa yağışlarımızın bol olmasını istiyoruz. Eksik ve aksaklıklarımızı bir şekilde gidereceğiz"

Atıksu arıtma tesisi projesinin de son aşamaya geldiğini anlatan Asya, "Bugün 3 arkadaşımızı eğitim seminerine gönderdik. Projenin uygulama işlemleri bitti. Hedefimiz bu ay ihalesini yapmaktır. Kısa süre içinde 4 gençlik merkezi bir de nizami gençlik merkezi tefrişatını yapıp gençlerimizin, çocuklarımızın ve kadın kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. 2023 yılının bereketli geçmesi için el birliğiyle canla başla şehrimiz için çalışacağımızı bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından toplantıya katılan vatandaşların talepleri dinlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.