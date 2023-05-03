Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

AA

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

MUŞ (AA) - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Baba Halit Altun, 8 -9 yıldır oğlunun gelmesini beklediğini, çocuklarına kavuşuncaya kadar davalarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Altun, "Çocuklarımızı geri getirmediğiniz sürece biz burada olacağız. Bu çocukların dağa götürülmesindeki sebep sizlersiniz. HDP buradan sesimi duysun. HDP çocuklarımızı götürmüş, o geri getirecek. Oğlum, Muhsin belki beni dinliyorsundur. O bölgenin sana faydası olmaz. Yuvana, babana ve kardeşine gel. Eğer hayatta isen beni de duyuyorsan çık gel." dedi.

Anne Gülbahar Teker de dağa kaçırılan oğlu için eyleme katıldığını dile getirerek, "Tek bir çocuk dahi dağda kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim. Oğlum, sana sesleniyorum, gel teslim ol. Biz buradayız, hiç kimseden de korkmuyoruz. Bunca aile Muş'ta, Diyarbakır'da, Van'da ve Hakkari'de çocukları için eylem yapıyor. Niye bunca ailenin derdi sorulmuyor. Çocuklarımızı geri getirsinler." diye konuştu.

Baba Şemsettin Özcan ise yaklaşık üç yıldır eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Çocuklarının geri gelmesini istediklerini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Türk bayrağının altında yaşayan kim olursa olsun hainlik yapamaz. HDP bizlerden ne istiyor. Türk bayrağına hainlik yapan gitsin bu ülkeden. Onların Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. HDP'lilere sesleniyorum. Bu hainlikleri yapmayın. Kürtleri de kandırmayın. Bu yaptığınız Kürt davası değildir. Şu an sizin çocuklarınız nerededir? Kaç bayram oldu ben çocuğumu göremiyorum. Çocuğum için buradayım."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
YEREL HABERLER Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
Muş'ta 416 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası açıldı
YEREL HABERLER Muş'ta 416 kişinin istihdam edileceği tekstil ...
Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları çiçek açan laleleri görüntüledi
YEREL HABERLER Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları çiçek ...
Muş'un zirveleri ters lalelerle renklendi
YEREL HABERLER Muş'un zirveleri ters lalelerle renklendi
Muş Belediye Başkanı Asya'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Muş Belediye Başkanı Asya'dan 1 Mayıs Emek ve ...
Muşlu sporcular, krikette Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Muşlu sporcular, krikette Türkiye şampiyonu oldu
Muş Valisi Gündüzöz'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma ...
Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam
YEREL HABERLER Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.