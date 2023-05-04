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"Muş Ovası Pompa Sulama" projesiyle 170 bin dönüm alan suyla buluşturulacak

AA

"Muş Ovası Pompa Sulama" projesiyle 170 bin dönüm alan suyla buluşturulacak

MUŞ (AA ) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Muş Ovası Pompa Sulama" projesinin birinci kısım işinin 3 milyar liraya ihale edildiğini belirtti.

Gündüzöz, valilikte düzenlediği basın toplantısında, "Muş Ovası Pompa Sulama" projesi kapsamında yaklaşık 170 bin dönümlük alanda sulamaya geçileceğini söyledi.

Bitme aşamasına gelen diğer projelerle Muş'ta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı 6 milyar liralık yatırımın söz konusu olduğunu aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu rakamlar küçük değil, devasa rakamlardır. Bu memleketin en önemli geçim kaynağı tarımdır. Sulama bu konuda son derece önemliydi. Bayramdan sonra da yüklenici firma şantiyesini kuracak. Bu sulamanın en önemli hususu çiftçiye ücretsiz olarak ulaşabilmesidir. Çünkü Alparslan-2 Barajı'nın yapılışı sırasında oluşturulan müktesebata göre buradaki elektrik giderleri devlete ücretsiz olarak yansıtılıyor. Yani ücret alınmıyor. Dolayısıyla çiftçilerimiz de bu konuda çok rahat bir şekilde sulamalarını pompasız yapacaklar. Bu son derece önemliydi."

Projenin 4 kısımdan oluştuğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle devam etti:

"İkinci kısmı da 200 bin dönümdür. Şu anda 170 bin dönümün üzerine 200 bin dönüm gelince 370 bin dönümlük son derece büyük bir alan sulanmış olacaktır. Dolayısıyla Muş'un çehresi değişecek. Şu anda belki fark etmiyoruz ama 3 yıl sonra bunun nimetlerini gördüğümüzde Muş'un milli hasılasının katlanarak devam ettiğini göreceğiz. Yine 1 milyar liranın üzerinde içme suyu işimiz bitme aşamasına geldi. Çok yakın zamanda Muş'un 100 yıllık içme suyu problemi de bitmiş olacak. Dolayısıyla musluklarımızdan kesintisiz bol miktarda su akmış olacak. Yine hükümetimizin almış olduğu kararlarla Devlet Su İşleri sulama işlerini birliklere devretti. Burada da alınmış olan ücretlerde hükümetimiz yüzde 50 indirime gitti. Bu da son derece önemlidir. Girdi maliyetlerimizi azaltan bir husustur. Bu açıdan da Muş pozitif ayrımcılığa uğradı. Muşlu çiftçilerimize ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."

Basın açıklamasına, DSİ Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve DSİ 172. Şube Müdürü Servet Fırat katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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