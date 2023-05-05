TEKNOFEST'te başarılı olan Muşlu öğrenciler ödüllendirildi

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MUŞ (AA) -TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde başarılı olan ortaokul öğrencileri, Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç tarafından ödüllendirdi.

Kıvanç, TEKNOFEST'te "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi" kategorisinde Türkiye birincisi olan Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Fatma Betül Yıldırım ve Nudem Taşkesen'i makamında ağırladı.

Öğrencilere ödüller veren Kıvanç, haberi alınca çok mutlu olduklarını belirtti.

"Çalışma Durumunu Gösteren Akıllı Yelek" projesiyle öğrencilerin iyi bir başarı ortaya koyduğunu belirten Kıvanç, şunları kaydetti:

"Bu projede vizyonel bir düşünce sergileyip, hakikaten bütün insanlığa fayda sunulabilecek akıllı yeleğin üretiminde kendi zihinsel hayallerini kullanan bu öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından olabilecek depremlerde bu tür yeleklerin kullanılması inanıyorum ki daha çok fayda sağlayacak. 6 Şubat'a yaşanan depremlerden önce öğrencilerimiz bu projeyi üretmeye başladılar. Öğrencilerimiz katıldıkları yarışmada alanlarında Türkiye birinciliği aldı."

Proje danışmanı Ferhan Ulu da "Öğrencilerimiz her akşam geç saatlere kadar projenin tamamlanması için çalıştılar. Konuyu araştırmak için AFAD İl Müdürlüğüne gittiler. Özellikle deprem bölgesinde enkazda arama kurtarma çalışmasına katılan AFAD personelleri ile görüşmeler yaptılar." diye konuştu.



Yarışmada birinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenci Fatma Betül Yıldırım ise, yaşanacak afetlere önlem alabilmek için yeleği ürettiklerini anlattı.





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