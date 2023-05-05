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Muş'ta Yeşilova beldesinin 7,5 kilometrelik yol ağı İl Özel İdaresine bağlandı

AA

Muş'ta Yeşilova beldesinin 7,5 kilometrelik yol ağı İl Özel İdaresine bağlandı

MUŞ (AA) - Muş'ta Yeşilova beldesinin 7,5 kilometrelik yol ağı, meclis kararıyla İl Özel İdaresine bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Meclis toplantısında önemli bir karar aldıklarını açıkladı.

Kararın hayırlı olmasını dileyen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Yıllardır beklentisi olan Yeşilova beldesinin 7,5 kilometrelik yol ağı artık Özel İdaresine bağlandı. Yol, bakım ve oranım programı kapsamına alınarak Yeşilova halkına daha güzel bir ulaşım sağlanacaktır. İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün huzurunda buradan Yeşilova halkına müjde verdik. Bu karara imza atan İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür ederim."

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