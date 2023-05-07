Muş'ta kadınlar yaptıkları yöresel ürünleri satarak gelir elde ediyor

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MUŞ (AA) - Muş'ta kadınların ürettiği yöresel ürünleri, pazarda satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, Bilgi Evlerinde kadınlar tarafından yapılan yöresel ürünleri pazarda satışa sunma imkanı bulduklarını söyledi.

Bozkurt, kadınların el emeği güz nuruyla yaptığı yöresel ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Güler ise bilgi evlerinde onlarca kursun açıldığını, kadınların burada hem zamanlarını değerlendirdiğini hem de birbirinden güzel ürünler yaptığını aktardı.











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