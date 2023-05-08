Muş'ta ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının dağıtımı sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının dağıtımı sürüyor

AA

Muş'ta ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının dağıtımı sürüyor

MUŞ (AA) - Muş'ta Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen ücretsiz ders ile yardımcı kaynak kitapların dağıtımı sürüyor.

Kitap dağıtım işlemini takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, çocukların kaynak kitaplardan yararlanarak sınavlara daha iyi hazırlanma imkanı bulduğunu söyledi.

İkinci dönemde de 34 bin 652 öğrenciye 125 bin 221 kaynak kitap dağıtımına başladıklarını belirten Kıvanç, "Bütün öğrencilerimize kaynak kitaplarını okullarına kadar götürüp teslim ediyoruz. Bakanlığımızın göndermiş olduğu yardımcı kaynak kitaplar, 8'inci sınıf öğrencilerimizin sınavlara daha iyi şekilde hazırlanmalarına destek sağlayacaktır. Bu kitapların, çocuklarımızın hem sınavlarda başarılı olmalarına hem de konuları pekiştirmelerine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bunda hiçbir kuşkumuz yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta vatandaşlara yönelik trafik bilgilendirme etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Muş'ta vatandaşlara yönelik trafik bilgilendirme ...
Muş'ta kadınlar yaptıkları yöresel ürünleri satarak gelir elde ediyor
YEREL HABERLER Muş'ta kadınlar yaptıkları yöresel ürünleri satarak ...
Çığ ve depremlerden etkilenen Muşlu öğrenciler "akıllı yelek" tasarladı
YEREL HABERLER Çığ ve depremlerden etkilenen Muşlu öğrenciler ...
Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin dönüş yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin ...
Çığ faciasından etkilenen öğrenciler, 'akıllı yelek' geliştirdi 
YEREL HABERLER Çığ faciasından etkilenen öğrenciler, 'akıllı yelek' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.