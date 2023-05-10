Bulanık Kaymakamı Ocak, gazetecileri ziyaret etti

MUŞ (AA) - Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Kaymakam Ocak, ziyarette çalışmalarını anlattı, gazetecileri dinledi.

Basını çok önemsediklerini belirten Ocak, görsel, işitsel ve yazılı basının halkın bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artması sürecinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.



Ocak, "Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmaları. Basının meselelere yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması oldukça önem arz etmekte. İnanıyorum ki gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecek." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.