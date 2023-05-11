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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör nedeniyle boşalttıkları köylerinde 30 yıl sonra sandık başına gidecekler

AA

Terör nedeniyle boşalttıkları köylerinde 30 yıl sonra sandık başına gidecekler

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ/SABRİ YILDIRIM - Muş'ta 1993'te terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu ayrıldıkları Şenyayla bölgesindeki köylerine, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dönüş yapan vatandaşlar, 30 yıl aradan sonra köylerinde oy kullanacak.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Kayalısu köyü sakinleri, PKK'lı teröristlerin baskıları nedeniyle doğdukları toprakları bırakarak Muş merkeze veya batıdaki illere göç etti.

Güvenlik güçleri tarafından bölgenin terörden arındırılmasıyla köylerine dönen köylüler, yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa etti, tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Göç sonrası birçok seçimde farklı noktalarda oy kullanmak zorunda kalan köylüler, yıllar sonra ilk kez doğup büyüdükleri topraklarda oy kullanmaya hazırlanıyor.

Muş Valiliği de köydeki 300 seçmenin daha iyi şartlarda oy kullanabilmesi için köy meydanına oy kullanma kabini, masa ve sandalyenin yer aldığı konteyner kurdu.

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, AA muhabirine, köylerinin 1993 yılında terör örgütü PKK'nın baskıları sonucu boşaltıldığını söyledi.

Bölgede güven ve huzur ortamının yeniden sağlandığını belirten Erez, şöyle konuştu:

"Köy sakinleri o dönemde Adana, Mersin, İstanbul gibi illere göç etti. Huzur sağlandıktan sonra köy sakinlerimiz yavaş yavaş köye dönüş sağladılar. Burada kalanlar olarak 30 yıldır diğer köylere giderek oy kullanıyorduk. Artık çok şükür kendi köyümüzde oyumuzu kullanacağız. 30 yıl sonra ilk defa Kayalısu köyünde oy kullanacağız. Bu yaşıma kadar köyümde hiç oy kullanmamıştım, ilk kez burada sandığa gideceğiz. Sevinçliyim, gururluyum. Allah devletimizden razı olsun. Tam istediğimiz gibi yaşıyoruz."

- "30 yıl sonra Kayalısu'da 300 kişi oy kullanacak"

Erez, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade ederek, "Köyümüz hayvancılık bölgesi. Vatandaşlarımızın tamamı köylerine dönüş yaptı. 30 yıl sonra Kayalısu'da 300 kişi oy kullanacak. Sandıklarımız burada. Oy kullanabileceğimiz bir konteyner kuruldu. Her şey göz önünde ve şeffaf. Vatandaşlarımız köylerinde oy kullanmanın sevincini yaşıyor. Bugünleri gördüğümüz için gururluyuz." dedi.

Köy sakinlerinden Ahmet Erez ise "Daha önce terör nedeniyle köyümüz boşaltılmış. 18 yaşına girdim, ilk defa oy kullanacağım. Onun için çok gururluyum. Sandıklarımız köye geldi. 30 yıl babalarımız ve dedelerimiz Kayalısu köyünde oy kullanamadı ama biz köyümüzde oy kullanacağız." diye konuştu.

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