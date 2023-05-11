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Muş'ta Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için sertifika töreni düzenledi

AA

Muş'ta Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için sertifika töreni düzenledi

MUŞ (AA) - Muş Müftülüğü tarafından açılan kurslarda Kur'an-ı Kerim'e geçen çocuklar için sertifika töreni düzenledi.

Sütlüce Mahallesi'ndeki Ayşe Memiş 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerem'e geçen 15 çocuğa, sertifika ve hediyeler verildi.

Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, dünya hayatı kadar ebedi hayatın da önem arz ettiğini söyledi.

En önemli meselelerinden birinin eğitim olduğunu belirten Gündüzöz, "Bu memlekette eğer iyi insanlar yetiştirirsek, donanımlı insanlar yetiştirirsek milli ve manevi değerlerine bağlı insanlar yetiştirirsek bu memleketin başına hiçbir şey gelmez. Bu memleketin düşmanı da dostu da çoktur. Bulunduğumuz coğrafya, tarihimiz ve tarihin bize yüklediği misyon nedeniyle çok önemli. Bu memleket İslam'ın son kalesidir. Bu memleketin ayağına taş değdiği zaman İslam coğrafyasında insanların huzuru kaçar. Dolayısıyla bizim dik durmamız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz, her şeyin ötesindedir. Sadece kendimiz için değil, tüm Müslümanlar için hatta tüm insanlık için birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daima muhafaza etmeliyiz."

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da içinde bulundukları Kur'an kursunun inşasını üstlenen Hüsamettin Memiş'e teşekkür etti.

Velilerin yüzündeki sevinci müşahede etmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Bu işi başlatan başta Diyanet İşleri Başkanımıza ve taşradaki bütün İl Müftülerimize teşekkür ediyoruz. Bu anlamda biz de belediye olarak şu anda 5 projelerimizi revize ederek inşaatlarını bitirdik. İnşallah her mahallemizde çocuklarımıza uygun öğrenme ortamları oluşturacağız." dedi.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir de Kur'an-ı Kerim'e geçen çocuklara başarı dileyerek, öğretmenlere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

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