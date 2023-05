Muş Belediye Başkan Asya'dan "Engelliler Haftası" mesajı

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, engellilerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesinin çağdaş toplum anlayışının bir parçası olduğunu belirtti.

Engelli olmanın asla bir kusur olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Asya, şunları kaydetti:



"Engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Hayatı onlarla paylaşan bireyler olarak bizler de bu süreçte gereken desteği kendilerine sunmalıyız. Eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan, kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde her zaman yanlarında olmalıyız. Sosyal devlet anlayışıyla engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onların da toplumun birer parçası olduğunu unutmamalı, her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlayarak, engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalıyız. Engelli vatandaşlarımıza sadece bir hafta değil, tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.