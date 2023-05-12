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Muş'a yerleştirilen depremzede kadınlar, kurslara katılarak zamanlarını değerlendiriyor

AA

Muş'a yerleştirilen depremzede kadınlar, kurslara katılarak zamanlarını değerlendiriyor

MUŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Muş'a yerleştirilen depremzede kadınlar, mesleki kurslara katılarak zamanlarını değerlendiriyor.

Danişmend Gazi Öğrenci Yurdunda kalan depremzede kadınlar için açılan filografi, patik, çanta, örgü ve ahşap kursları devam ediyor.

Kurslara katılan kadınlar hem depremde yaşadıkları acı günleri unutmaya çalışıyor hem de meslek öğreniyor.

Yurt Müdürü Hasan Yarçin, kadınlara yönelik usta öğreticilerin katılımıyla kurslar açtıklarını söyledi.

Kadınların kurslara ilgi gösterdiğini anlatan Yarçin, "Çok güzel bir süreç geçirdik. Kurslarda yapılan ürünlerle güzel eserler ortaya çıktı. Ailelerimiz bu tür kurslarda zamanlarını değerlendiriyor. Bu süreçte elimizden gelen her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden eşi ve çocuklarıyla gelen Fadime Toptaş da "Ömrümüz boyunca deprem acısı gibi yapılan bu iyilikleri de unutmayacağız. Her daim dualarımızda olacaklar. Devletimizin bizlere sağladığı birçok faaliyet ile karşılaştık. El işi, boyama, ebru sanatı ve resim sanatı gibi kurslarda eğitimler aldık. Bu bizleri çok memnun etti." diye konuştu.

Malatya'dan gelen Gülistan Özbey ise "Deprem dolayısıyla çok ağır bir dönemden geçtik. Psikolojik olarak durumumuz iyi değildi. Depremin şiddeti ve yaşananlar aklımıza geliyor. Hal böyle olunca kendimizi motive edemiyoruz. Burada açılan kurslarda yaptığımız el işleri sayesinde kendimizi motive ediyoruz." şeklinde konuştu.




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