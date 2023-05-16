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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta kitap okuma etkinliği yapıldı

AA

Bulanık'ta kitap okuma etkinliği yapıldı

MUŞ (AA) - Bulanık Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerince 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında şehir meydanında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için Said Nursi Anadolu Lisesi organizasyonunda düzenlenen etkinlikte öğrenci ve öğretmenler bir araya geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Erdoğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel'in de katıldığı etkinlikte katılımcılar kitap okudu.

Etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ocak, gençlerin ülkenin ve geleceğin inşasında önemli rol alacağını söyledi.

Bu nedenle, gençleri her alanda iyi yetiştirmek zorunda olduklarını ifade eden Ocak, "Gençlik Haftası kapsamında da ilçemizde etkinlikler düzenleniyor. Ama içlerinde önemlilik arz edenlerden bir tanesi de kitap okuma etkinliği. Bu saatte, bu kadar gencimiz bir araya gelmiş kitap okuyor ve zannediyorum ki toplumda bir farkındalık oluşturuyor. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdoğan da etkinliğin, öğrencilerin boş zamanlarını yararlı değerlendirmek, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek ve okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlendiğini aktardı.

Meryem Dilara Kılınç ise "Hep beraber kitap okuyoruz ve buradaki herkese de örnek olduğumuzu düşünüyorum. Okuma oranında da artış olacağına inanıyorum. Kendimizi geliştirmek, ifadelerimizi ve diksiyonumuzu düzeltmek için kitap okumalıyız." diye konuştu.


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